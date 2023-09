Filzingen

Die Unwetterschäden im Wald sind gewaltig

Plus So schlimm wie in diesem Jahr habe der Sturm noch nie gewütet, sagt der Filzinger Revierförster. Trotzdem kann er den Unwetterfolgen auch Gutes abgewinnen.

Von Zita Schmid

So massive Sturmschäden wie vom Unwetter am 11. Juli, hat Revierleiter Karl Wagner in seinem Wald noch nie erlebt. Dabei ist er seit knapp 40 Jahren zuständig für das Forstrevier Filzingen, das zum staatlichen Forstbetrieb Weißenhorn gehört. Doch Wagner kann dem heftigen Sturmwurfereignis auch etwas Gutes abgewinnen. Denn die Gewalt des Windes hat sozusagen Vorarbeit geleistet und laut dem Revierleiter manches forciert, was für die Ökologie des Waldes wichtig ist. „Das Beste daraus machen“, sei nun angesagt, bemerkt er dazu.

Bei einer Waldbegehung sieht man viele Baumkronen, die abgerissen oder beschädigt wurden. Der Förster zeigt auch auf Bäume, die der Sturm in Schieflage gebracht oder die so malträtiert wurden, dass ihr Stamm umgerissen oder zersplittert wurde. 15.000 Festmeter Holz sei das traurige Ergebnis des Gewittersturms vom 11. Juli, sagt er. Eine Menge, die in Richtung Jahreseinschlag geht, verdeutlicht er das Ausmaß. Ähnlich große Schäden waren auch im Forstrevier Illertissen-Buch zu verzeichnen gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

