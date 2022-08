Filzingen trauert um seinen Ortschronisten Markus Merkle

Lokal Der Unternehmer und langjährige Kommunalpolitiker Markus Merkle ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Im nächsten Jahr hätte es eigentlich doppelten Grund zum Feiern gegeben im Filzinger Holztransportunternehmen Merkle: Die Firma wird dann 100 Jahre alt, und der Seniorchef hätte gleichzeitig seinen 90. Geburtstag feiern können. Doch nun ist Markus Merkle, verdienter und sehr aktiver Mitbürger des Altenstadter Ortsteils, im Alter von 89 Jahren verstorben.