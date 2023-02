Alois Alt blickt auf sein Leben zurück: "Es ist schon schön gewesen"

Plus Der einstige Kommunalpolitiker, Musiker und unglaublich vielfältig engagierte Alois Alt aus Gannertshofen ist mit seinen 90 Jahren immer noch regelmäßig da, "wo was los ist".

Wir hatten schon lange nicht mehr miteinander gesprochen, genauer gesagt: zehn Jahre. Damals ging es um seinen 80. Geburtstag, jetzt war es der 90. Es wurden wieder zwei unterhaltsame Stunden, denn Alois Alt ist immer noch ein spannender Gesprächspartner mit einem Elefantengedächtnis. Natürlich haben die Jahre ihre Spuren hinterlassen, doch dem Kopf dieses Mannes konnten sie nichts anhaben. Am kommenden Samstag feiert er im großen Kreis offiziell seinen "Runden", wie es im Schwäbischen beschönigend heißt, wenn wieder ein Lebensjahrzehnt vollendet wurde.