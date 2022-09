Gannertshofens Schätze hängen an der Kirchendecke

Lokal Weihbischof Anton Losinger feiert am Sonntag in St. Mauritius Patrozinium und zugleich die Sanierung der Kirche mit wertvollen Kuen-Fresken.

Gannertshofen hat seine Schätze hoch gehängt. Zumindest jene, die der Weißenhorner Freskenmaler Franz Martin Kuen (1719 bis 1771) an den Chor- und Langhausdecken der Pfarrkirche St. Mauritius geschaffen hat. Die Kleinodien der Dorfkirche sind gewiss der Hingucker, wenn am Sonntag, 25. September, die vor zehn Jahren begonnene Generalsanierung zum Patrozinium mit Weihbischof Anton Losinger abgeschlossen wird. Der Festgottesdienst um 10 Uhr beginnt mit feierlichem Einzug.