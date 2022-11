Sterne und Lichter leuchten an den Adventssonntagen in Gannertshofen

Im Pfarrgarten erwartet die Gäste adventlichte Stimmung. Auch die Krabbelgruppe und der Kindergarten machen mit.

Hell und warm leuchteten die Fenster des Pfarrhauses in Gannertshofen im vergangenen Jahr. Geschmückt mit Sternen und Lichtern sorgten sie für adventliche Stimmung. Auch in diesem Jahr lädt der Pfarrgemeinderat Sankt Mauritius an den vier Adventssonntagen in den Pfarrgarten ein.

„Heuer werden auch die Krabbelgruppe und der Kindergarten ein Fenster mitgestalten“, heißt es von den Organisatoren. Die Eröffnung der Fenster findet jeweils um 16.30 Uhr statt. Die Aktion soll dann wieder die Herzen erwärmen für das nahende Weihnachtsfest. Heißer Punsch, der heuer angeboten wird, soll das seinige dazu tun. Dafür sollen die großen und kleinen Besucher und Besucherinnen eine Tasse mitbringen. „Der Pfarrgemeinderat, die Krabbelgruppe sowie der Kindergarten freuen sich auf euch“, heißt es bei der Einladung.