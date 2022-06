Ungebetener Partygast bedroht Gäste mit Waffe

Ein 37-Jähriger sucht auf einer Party in Gannertshofen immer wieder Streit, Autobesitzer stellen Schäden an ihren Fahrzeugen fest. Dann fallen Schüsse.

Eine Partynacht auf dem Sportplatz in Gannertshofen ist für einen 37-Jährigen mit mehreren Strafanzeigen zu Ende gegangen. Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 1 Uhr aufgefallen, weil er wiederholt Streit mit anderen Gästen suchte. Der Veranstalter verwies ihn deshalb vom Gelände. Doch damit wollte sich der 37-Jährige nicht abfinden: Er nahm einen Stehtisch aus Plastik und schlug nach dem 23-Jährigen. Der Veranstalter wurde getroffen und erlitt eine Wunde an der Nase.

Der Vorfall schien hiernach offenbar zunächst erledigt, die Polizei wurde nicht verständigt. Doch dann fanden drei weitere Partygäste gegen 2 Uhr den 37-Jährigen am Boden liegend hinter einer Hütte im Bereich des Sportplatzes. Der Mann war aus bislang unbekannten Gründen im Gesicht verletzt, weshalb die drei nachfragten, ob alles in Ordnung sei. Hierauf stand der 37-Jährige unvermittelt auf, zog eine Schreckschusspistole und hielt sie zwei der jungen Männer an den Kopf.

Mann bedroht Partygäste mit Schreckschusspistole

Die drei Männer im Alter zwischen 22 und 24 Jahren ergriffen die Flucht und verständigten die anderen Partygäste, alle verließen geschlossen das Gelände. Darauf gab der 37-Jährige zwei Schüsse ab, ohne dass jemand in der näheren Umgebung war. Erst jetzt verständigten die Feiernden die Polizei.

Bei der Anzeigenaufnahme war der Tatverdächtige zunächst nicht vor Ort. Deshalb leiteten die Beamten eine Fahndung nach ihm ein und entdeckten den Mann schließlich im Bereich der Kugelbergstraße. Er sei erheblich alkoholisiert gewesen und habe beim Eintreffen der Streifen einen Gegenstand in die angrenzende Büsche geworfen, so die Polizei. Wie sich später herausstellte, war dies die Waffe, mit der er geschossen hatten.

Ungebetener Gast verbringt die Nacht in der Arrestzelle

Gegen seine Festnahme wehrte sich der 37-Jährige aktiv. Polizeibeamte wurden jedoch nicht verletzt, der Mann sprach allerdings diverse Beleidigungen aus. Er wurde mit Handfesseln in die Arrestzelle nach Illertissen gebracht, wo er den Rest der Nacht verbrachte. Während die Polizeibeamten am Tatort die Anzeigen aufnahmen, meldeten sich drei Fahrzeugbesitzer, die an ihren Autos mutwillige Beschädigungen entdeckt hatten. Auch hier richtete sich der Tatverdacht gegen den 37-Jährigen. An den Fahrzeugen waren die Heckscheiben und Außenspiegel demoliert. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 2500 Euro geschätzt.

Da die Beamten an den Autos diverse Blutspuren gesichert hatten, ordnete am Sonntagmorgen ein Richter die Entnahme einer DNA-Vergleichsprobe bei dem 37-Jährigen an. Auch hiermit war der Mann nicht einverstanden, weshalb er zur Probeentnahme gezwungen wurde. Dagegen setzte sich der 37-Jährige wiederum aktiv zur Wehr, weshalb ein erneutes Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte auf ihn zukommt. Auf richterliche Anordnung entließen die Polizeibeamten den Mann gegen 8 Uhr aus dem polizeilichen Arrest. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. (AZ)