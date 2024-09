Geplante Unterkunft für Geflüchtete weckt Sorgen im Marktrat

Etwa 15 bis 20 schutzsuchende Menschen kamen in den vergangenen Monaten pro Woche im Landkreis Unterallgäu an. Untergebracht werden sie zunächst in Notunterkünften, bevor sie in sogenannte dezentrale Unterkünfte umziehen können. Eine solche könnte bald auch im Gänsberg 9 in Babenhausen entstehen: Für das dortige Mehrfamilienhaus hat eine Immobilienfirma eine Nutzungsänderung beantragt. Bei der jüngsten Sitzung am Mittwoch beriet der Marktgemeinderat darüber, ob dem Antrag stattgegeben werden sollte. Das Ergebnis war eindeutig.

Sophia Krotter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis