Heimat-Check

vor 31 Min.

Das Vereinsleben wird geschätzt: So schneidet Vöhringen im Heimat-Check ab

Plus Die Stadt Vöhringen belegt in unserer Leserumfrage einen mittleren Platz. Bei den Teilnehmenden kommt der Einzelhandel gut an, abgeschlagen ist dagegen der Verkehr.

Von Carolin Lindner Artikel anhören Shape

Die Vöhringer mögen das Vereinsleben in ihrer Stadt, das hat die Leserumfrage unserer Zeitung gezeigt. Beim Heimat-Check haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diesen Bereich mit 7,9 Punkten (maximal möglich sind zehn) am besten unter insgesamt 14 Kategorien bewertet. Gefragt wurde in dieser Kategorie des Heimat-Checks, wie attraktiv die Teilnehmenden die Vereine in ihrem Wohnort finden und wie gut das Angebot zur sportlichen Betätigung in der Stadt ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen