Auffahrunfall auf A7: Drei Verletzte und 24.000 Euro Schaden

Auf der A7 bei Heimertingen hat es am Montag gekracht. Der Unfall führte bis in den Nachmittag hinein zu Verkehrsbehinderungen.

Drei Verletzte und rund 24.000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls auf der Autobahn bei Heimertingen. Laut Polizeibericht fuhr am Montagmittag ein 24-Jähriger mit seinem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen der A7 in Richtung Ulm. Als er sich auf Höhe der Anschlussstelle Berkheim befand, musste er verkehrsbedingt stark abbremsen. Das erkannte eine mit einem Audi nachfolgende 30-Jährige zu spät und fuhr hinten auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes gegen die Mittelleitplanke gedrückt. Der 24-Jährige, seine 19-jährige Beifahrerin und die 82-jährige Beifahrerin der Unfallverursacherin erlitten leichte Verletzungen in Form von Verstauchungen im Hals- und Nackenbereich.

Bei dem Audi war die komplette Fahrzeugfront eingedrückt und die Ölwanne beschädigt, der Schaden beträgt rund 12.000 Euro. Der Mercedes wies Schäden an der Heckstoßstange und auf der linken Fahrzeugseite auf, der Schaden liegt bei rund 10.000 Euro. An der Mittelleitplanke entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro.

Bei der Absicherung der Unfallstelle und der Verkehrslenkung wurde die Autobahnpolizei Memmingen von der Feuerwehr Erolzheim und der Autobahnmeisterei Memmingen unterstützt. Da die Fahrbahn erheblich verschmutzt war, war eine aufwändige Reinigung fällig, die bis in den Nachmittag hinein zu Verkehrsbehinderungen führte. (AZ)