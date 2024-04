Heftige Kollision bei Heimertingen: Autofahrerin wird leicht verletzt

An der Anschlussstelle Berkheim möchte eine Autofahrerin auf die A7 in Richtung Ulm fahren. Beim Abbiegen übersieht sie jedoch einen anderen Wagen.

Bei einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Berkheim der A7 hat eine Autofahrerin am späten Montagnachmittag leichte Verletzungen erlitten. Die Frau musste deshalb in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Insgesamt vier Autos bei Unfall bei A7 nahe Heimertingen beschädigt

Wie die Polizei mitteilt, befuhr die Frau mit ihrem Wagen gegen 17.20 Uhr die Bundesstraße B312 von Berkheim kommend in Fahrtrichtung Heimertingen. An der Anschlussstelle wollte sie nach links auf die A7 in Fahrtrichtung Ulm abbiegen. Dabei übersah die Autofahrerin jedoch einen entgegenkommenden Wagen, der auf der B312 in Fahrtrichtung Berkheim unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der Entgegenkommenden gegen ein weiteres Auto, welches an der Haltelinie zur Bundesstraße stand, geschleudert. Durch herumfliegende Fahrzeugteile kam es zusätzlich zu einer Beschädigung eines weiteren Autos. Durch den Zusammenstoß zog sich die Unfallverursacherin eine leichte Verletzung zu. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen, die an dem Unfall beteiligt waren, beziffert die Polizeiinspektion Memmingen auf etwa 35.000 Euro. (AZ)