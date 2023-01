Einbruch in Einfamilienhaus: Täter dringen durchs Fenster ein

Unbekannte brechen in ein Haus in Herrenstetten ein und stehlen mehere Gegenstände. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In Herrenstetten sind am Samstag bislang unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Unbekannten im Siedlungsweg durch ein Fenster Zugang, das sie zuvor aufhebelten. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 14.30 und 18.40 Uhr.

Im Haus suchten die Einbrecher nach Wertgegenständen. Der Polizei zufolge liegt der Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei Hinweisen zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 07303/96510 bei der Polizei Illertissen zu melden. (AZ)