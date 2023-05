Feuerwehr Herrenstetten wird im Einsatz bestohlen

Die Feuerwehr Herrenstetten sicherte eine Ölspur ab. Während des Einsatzes hat ein Dieb zugeschlagen.

Während eines Einsatzes ist die Feuerwehr Herrenstetten von einer unbekannten Person bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei war die Wehr am Samstag, 13. Mai, gegen 23 Uhr in der Bergenstetter Straße in Herrenstetten im Einsatz. Dabei stellten die Feuerwehrleute drei Warnschilder und ein Faltdreieck mit der Aufschrift „Feuerwehr“ auf. Als sie am Montag gegen 9.30 Uhr die Schilder abbauen wollten, waren diese nicht mehr auffindbar. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen, Telefon 07303/96510, zu melden. (AZ)