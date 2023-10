Feuerwehren rücken wegen unbekannter Substanz in einem See aus

Auf dem Baggersee bei Herrenstetten werden rötliche, ölige Schlieren entdeckt. Feuerwehrleute greifen ein, um einen größeren Umweltschaden zu verhindern.

Eine unbekannte chemische Substanz auf einem Gewässer hat die Feuerwehren Altenstadt und Illertissen am späten Freitagvormittag beschäftigt. Zunächst war die Feuerwehr Illertissen zum Baggersee im Kies- und Betonwerk bei Jedesheim gerufen worden, was sich jedoch als Irrtum bei der Alarmierung herausstellte. Deshalb kam die Feuerwehr Altenstadt am Baggersee bei Herrenstetten in den Einsatz.

Untersuchen sollen klären, um welche Substanz es sich handelt

Ein Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes hatte dort nach einem Hinweis der Polizei, die wiederum von Passanten verständigt worden war, rötliche ölige Schlieren auf der Wasseroberfläche entdeckt. So legten Einsatzkräfte der Feuerwehr Altenstadt mithilfe ihres Schlauchbootes eine schwimmende Ölsperre aus, womit die weitere Ausbreitung der Substanz verhindert wurde. Nachdem die Gefahrenstelle damit abgesichert war und keine weiteren Umweltschäden zu befürchten waren, konnte die Einsatzstelle in die Verantwortung des Wasserwirtschaftsamtes übergeben werden. Dessen weitere Untersuchungen sollen nun klären, um welche Substanz es sich handelt und wie diese entsorgt werden kann. (wis)