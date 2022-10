Katze rennt über die Straße: Rennradfahrer stürzt in Herrenstetten

Ein Mann verletzte sich am Sonntag durch einen Sturz mit einem Rennrad in Herrenstetten. Er wollte einer Katze ausweichen, die plötzlich die Straße überquerte.

In Herrenstetten ist es am Sonntagmittag gegen 13 Uhr zu einem Fahrradunfall gekommen. Laut Polizeibericht fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Rennrad auf der Bergenstetter Straße in Richtung Ortsmitte, als plötzlich eine Katze über die Straße sprang. Obwohl der Radler versuchte ihr auszuweichen, kollidierte er mit dem Tier und stürzte auf die linke Schulter. Wegen der Verletzungen wurde der Mann zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Was mit der Katze geschah, ist unklar. (AZ)