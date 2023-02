Unbekannte Person entsorgt große Menge an Papiertüchern im Wald

Im Bereich des Wanderparkplatzes am Holzberg bei Herrenstetten hat jemand illegal Müll abgelagert. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Eine unbekannte Person hat in den vergangenen Tagen "eine Unmenge" an Papiertüchern im Bereich des Wanderparkplatzes am Holzberg illegal entsorgt. Das teilt die Polizei mit. Wie groß diese Menge ist, haben die Beamtinnen und Beamten in ihrem Bericht allerdings nicht dargestellt. Der Fundort liegt demnach entlang der Bergenstetter Straße und etwa 50 Meter innerhalb des Waldes. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)