Vanessa Kehrle backt für "Zuckerguss" süße Hefe-Osterhäschen

Als Rezept-Autorin für das "Zuckerguss"-Magazin ist Vanessa Kehrle aus Herrenstetten schon Profi. Diesmal gibt es von ihr ein hübsches Ostergebäck.

Die "Süßen Hefe-Osterhäschen" von Vanessa Kehrle schmecken nicht nur so. Sie sind auch ein reizender Hingucker für den Ostertisch, ob zum Frühstück oder Kaffeetrinken. Auch als Geschenk seien die Häschen eine "nette Idee, über die man sich immer freut", sagt Kehrle, die es mit dem Rezept für das Hefeteiggebäck ins aktuelle Zuckerguss-Magazin geschafft hat.

Vergangenes Ostern habe sie die Häschen zum ersten Mal gemacht, erzählt die junge Frau aus Herrenstetten. Am Ostersonntag sei sie dazu extra früh aufgestanden, damit sie ihrer Familie ganz frisch gebackene Hefe-Osterhäschen schenken konnte. "Denn frisch schmecken sie am besten", meint sie. Schwer gefallen ist ihr das frühe Aufstehen dabei offenbar nicht. Denn Backen hat die heute 27-Jährige Schlosserin vor einigen Jahren als ihr großes Hobby entdeckt. Seitdem backt sie leidenschaftlich gerne, probiert dabei neue Rezepte aus, liebt das Experimentieren und tüftelt gerne an ihren ganz eigenen Kreationen.

Ausgefallene Torten sind das Hobby von Vanessa Kehrle

Familie und Arbeitskollegen kommen dabei regelmäßig in den Genuss ihrer Backkunst. Für sie habe sie nach Wunsch auch schon ausgefallene Thementorten gebacken und modelliert, erzählt sie. So etwa eine "Totenkopftorte" für eine elfjährige Tochter eines Kollegen. Dieses Backwerk war dann mit eigens geformten, gruseligen Marzipan-Totenköpfen auf ganz dunkler Schokolade, dazu unter anderem mit Früchten und Sahnetupfen, aber auch fröhlich bunt verziert.

Im Zuckerguss-Heft hat sich die Hobbybäckerin ebenfalls schon seit geraumer Zeit einen Namen gemacht. Denn mit Rezepten von Punschschnecken, Orangen-Pistazien-Plätzchen, Petit Fours und ihren Tiramisu-Cupcakes war sie bislang schon dreimal in dem Magazin dabei. Die Backidee zu Ostern ist dort nun ihr vierter Auftritt.

"Die Häschen sind einfach gemacht", berichtet sie dazu. Die Hefe wird dabei mit dem Zucker in lauwarmer Milch aufgelöst. Das Gemisch wird dann mit dem Mehl, Vanillezucker, etwas Salz und der geschmolzenen Butter zu einem glatten Teig geknetet. Nachdem der Teig gegangen ist, können die zehn kleinen Häschen geformt werden. Nach dem Backen werde das süße Hasenhinterteil zum weißen "Puschel", wenn man es mit Zuckerguss und Kokosraspel verziert, so ein Tipp der Herrenstetterin.

Die Osterhäschen mussten erst im Garten gesucht werden

Die Häschen, die sie vergangenes Ostern ganz frisch gebacken hatte, durften – bevor sie auf den Tisch kamen - von ihren Lieben zunächst im Garten gesucht werden. Denn egal, wie alt alle in der Familie seien, "bei uns wird immer noch was versteckt, denn da sind wir altmodisch", bemerkt sie und lacht. Für ihre Hefeteighasen muss man aber nicht unbedingt zur frühen Morgenstunde am Ostertag aufstehen. "Am Vortag gebacken schmecken sie auch gut", betont Kehrle, die unter anderem auf dem Instagram-Account "vanisbackwelt" ihre Backerfolge teilt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man ihre Rezeptideen auch in Zukunft im Zuckergussheft finden wird, sind gut. "Ich mache immer wieder mit", kündigt die begeisterte Hobbybäckerin an. Deshalb werde sie auch weiterhin ihre Rezepte zur Auswahl einschicken.

