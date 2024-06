Altenstadt

17:56 Uhr

Höhere Kosten: Altenstadt kann auf mehr Fördermittel für Bleiche hoffen

Die Planungen für die Sanierung der Alten Bleiche in Altenstadt sind in vollem Gange. Bereits 2025 sollen erste Ausbaumaßnahmen beginnen.

Plus Die Sanierung der Alten Bleiche wird teurer als gedacht. Bei der Frage nach der Finanzierung kann Altenstadt nun aber vorsichtig aufatmen. So geht es weiter.

Von Sophia Krotter

Dass die Sanierung der Alten Bleiche und des Erlangerhauses in Altenstadt durch die Städtebauförderung bezuschusst wird, steht bereits fest. Die erste Kostenschätzung für das Umbauprojekt fällt mit rund 7,6 Millionen Euro allerdings deutlich höher aus als erwartet. Im Ort herrschte Unsicherheit, ob auch eine Förderung für die Mehrkosten möglich sein würde – oder ob Altenstadt selbst dafür aufkommen muss. Ein Gespräch mit der Regierung von Schwaben hat nun für etwas mehr Klarheit gesorgt.

Die ersten Umbauarbeiten sind für 2025 eingeplant

Die Mehrkosten werden voraussichtlich mit in das Förderverfahren aufgenommen. Das teilte Bürgermeister Wolfgang Höß bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates Altenstadt mit. Es handle sich zwar bislang nur um eine Absichtserklärung der in Augsburg sitzenden Regierung von Schwaben. Auf die habe man sich aber immer verlassen können, meinte Höß: "Das ist keine Aussage, die nicht beim Wort zu nehmen wäre." Aktuelle Hochrechnungen gehen von einer staatlichen Finanzierungshilfe in Höhe von etwa 5,2 Millionen Euro aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen