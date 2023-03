Autofahrerin touchiert Hauswand, weil sie ausweichen muss

Da ihr ein Fahrzeug auf einer Straße in Illerberg mittig entgegenkommt, schrammt eine 37-Jährige gegen eine Wand. Der Fahrer des anderen Autos hält nicht an.

Eine Frau fährt mit ihrem grauen VW Bus in Illerberg gegen eine Hauswand, da sie einem anderen Fahrzeug ausweicht. Der Vorfall ereignete sich am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr, als die 37-Jährige die Weißenhorner Straße entlang fuhr. Das teilt die Polizei mit. Auf Höhe der Hausnummer 1 kam ihr ein Fahrzeug entgegen, das weit mittig auf der Fahrbahn unterwegs war.

Daher musste die Frau nach rechts ausweichen. Dabei streifte sie mit ihrem Fahrzeug eine Hauswand. Der Verursacher hielt nicht an und fuhr einfach weiter. An dem VW Bus entstand Schaden in Höhe von 5000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)