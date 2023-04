Ein Fachmann für Krippenbau: Anton Bidell ist tot

Plus Als Fachmann für Krippenbau war Anton Bidell in der ganzen Region tätig. Nach kurzer schwerer Krankheit ist der Illerberger im Alter von 70 Jahren gestorben.

Er war bekannt als der Krippenbauer von Illerberg. Die Geburt Jesu Christi im Krippenbau darzustellen, war für Anton Bidell mehr als eine Beschäftigung, um seiner Kreativität Raum zu geben. Als tiefreligiöser Mensch fühlte er sich seinem Glauben tief verbunden. Anton Bidell, ein Urgestein Illerbergs, ist vor wenigen Tagen im Alter von 70 Jahren gestorben. Er erlag einer kurzen, schweren Krankheit.

Bidell war der Begründer des Illerberger Krippenvereins und Umgebung und galt im Krippenbau als absoluter Experte. Sein Wissen und seine Kunst waren überall gefragt, vor allem in Roggenburg, wo er fast jedes Jahr große Krippenausstellungen initiierte und betreute. Anton Bidell war ein Mann, der half, egal, wo es war. Er fragte nicht lange, sondern engagierte sich.