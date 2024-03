Illerberg/Thal

Musikkapelle Illerberg-Thal begeistert mit moderner Blasmusik

Plus Der neue Dirigent der Musikkapelle Illerberg-Thal Christoph Patt gab beim Frühjahrskonzert in der Illerberger Mehrzweckhalle sein Debüt. Das ist ihm gut gelungen.

Von Ursula Katharina Balken

Wenn die Musikkapelle Illerberg-Thal zum Jahreskonzert einlädt, braucht man sich um mangelndes Interesse nicht zu sorgen. Beim jüngsten Konzert wurden alle Erwartungen übertroffen. Die Musikkapelle hat in den vergangenen Jahrzehnten mit anspruchsvollen Programmen schon immer von sich reden gemacht. Das lag nicht nur an den motivierten Musikern, sondern auch an den Dirigenten, die immer das Außergewöhnliche auflegten. Jetzt steht Christoph Patt am Pult.

Für einen hübschen Anfang des Konzertes sorgen die kleinen "Chaos Bläser" unter Leitung von Christoph Erb. Sie steigen ganz klassisch ein, mit den Eingangstakten zu Tschaikowsys Ballett "Der Nussknacker." Auch das Jugendorchester WITA, das sich aus Nachwuchsmusikern aus Wullenstetten, Illerberg-Thal, Aufheim und Illerzell zusammensetzt, sorgt für Staunen. Eine stattliche Zahl von jungen Musikern nimmt auf der Bühne Platz und beginnen mit Queens "Bohemian Rhapsody". Mit Elan, spürbarem Engagement, Gefühl für Rhythmik und Liebe zur Musik wird musiziert. Geleitet wird das Jugendorchester von Franziska Kolb. Ihr Dirigat ist präzise und professionell. Es geht einem das Herz auf, wenn man sieht und hört, mit welchem Engagement die Nachwuchsspieler sich der Musik widmen.

