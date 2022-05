Wendemanöver übersehen: Autos stoßen bei Illerberg zusammen

Ein 54-Jähriger will auf der Kreisstraße Höhe Vöhringen wenden. Ein nachkommender Autofahrer merkt das zu spät und fährt ungebremst auf.

In Illerberg ist es am Donnerstagmittag zu einem Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 54-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße NU 9 von der Anschlussstelle Vöhringen kommend in Richtung Süden. Um auf der Straße zu wenden, verringerte er seine Geschwindigkeit. Ein nachkommender 21-jähriger Autofahrer bemerkte den Vorgang zu spät. Er fuhr ungebremst auf den Wagen auf und habe ihn, laut Polizeibericht, in den Straßengraben katapultiert. Der junge Mann wurde dabei leicht an den Händen verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. (AZ)