Auto brennt auf Transporter bei Altenstadt: A7 Richtung Süden gesperrt

Ein Feuer auf einem Lastwagen auf der A7 zwischen Illertissen und Altenstadt richtet erheblichen Schaden an. Für die Bergung ist die Autobahn gesperrt.

Auf der A7 zwischen Illertissen und Altenstadt hat am Freitagmorgen ein Auto auf einem Autotransporter gebrannt. Laut Mitteilung der Polizei wurde das von einer Streife auf der Gegenfahrbahn beobachtet. Wie Einsatzkräfte vor Ort berichteten, unternahmen Mitglieder der Feuerwehr Gerlenhofen erste Löschversuche. Sie waren mit einem Mannschaftswagen zufällig an der Unfallstelle vorkommen. Diese befindet sich in Fahrtrichtung Süden auf Höhe Illereichen. Die Autobahn ist momentan ab Illertissen gesperrt.

Verletzt wurde wohl niemand

Nach ersten Informationen der Einsatzkräfte wurden insgesamt drei Autos und Teile des Lastwagens durch die Flammen beschädigt. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindern. Dennoch ist hoher Sachschaden zu erwarten. Verletzt wurde niemand.

Zwischen Illertissen und Altenstadt ist die Feuerwehr am Freitagmorgen wegen eines Brandes auf einem Pkw-Transporter im Einsatz gewesen. Foto: Wilhelm Schmid

Im Einsatz ist die Feuerwehr Illertissen an der eigentlichen Einsatzstelle. Zeitweise unterstützte die Feuerwehr Altenstadt von der Gegenfahrbahn aus. Die Feuerwehr Weißenhorn errichtete in Richtung Süden eine Vorabsicherung. Die Bergung des Transporters dauert derzeit noch an, nach Angaben der Polizei ist noch bis zum Mittag mit Behinderungen zu rechnen. Der Verkehr kann einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (wis)