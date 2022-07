Arbeiter beschädigen versehentlich Gasleitung in Illereichen

Lokal Beim Verlegen von Glasfaserkabeln trafen die Arbeiter auf eine Erdgasleitung. Das Problem: Das Gas ließ sich nicht so einfach abstellen.

Fachleute der Erdgas-Schwaben, Bauarbeiter, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren am Dienstagnachmittag im östlichen Teil der Marktstraße in Illereichen zugange, nachdem eine Erdgasleitung beschädigt worden war und Gas ausströmte.