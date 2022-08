25-Jähriger tauscht sein altes Paar Schuhe gegen ein neues

Aus alt mach neu: Ein 25-Jähriger stiehlt in einem Geschäft in Illertissen ein neues Paar Schuhe. Sein altes Paar legt er in den Schuhkarton.

In Illertissen hat am Montagmorgen ein 25-jähriger Mann in einem Laden am Saumweg seine getragenen Schuhe gegen ein neues Paar ausgetauscht. Das meldet die Polizei. Seine alten Schuhe legte er demnach in den Schuhkarton. Das Personal sprach ihn im Kassenbereich auf die neuen Schuhe an seinen Füßen an. Den Diebstahl gab er sofort zu. (AZ)