45-Jährige verwickelt Mann in Gespräch und stiehlt Geldbeutel

Ein 71-Jähriger hängt seine Jacke über den Stuhl und isst zu Mittag. Eine zunächst unbekannte Frau verwickelt ihn dabei in ein Gespräch - danach fehlt seine Geldbörse.

Miese Masche beim Mittagessen: Ein 71-Jähriger hat vergangene Woche am Donnerstag in der Metzgerei eines Supermarktes in der Friedrich-Ebert-Straße in Illertissen Mittag gegessen. Der Mann nahm dort an einem Tisch Platz und hing seine Jacke an einen Stuhl. Darin befand sich sein Geldbeutel.

Wie die Polizei mitteilt, setzte sich eine zunächst unbekannte Frau zu dem Senior und verwickelte ihn in ein Gespräch. Danach stellte der Mann fest, dass sein Portemonnaie fehlt. Über die Videoüberwachung in dem Supermarkt konnte die Tat laut Polizei rekonstruiert werden. Die Verdächtige nahm demnach die Geldbörse aus der Jacke und steckte sie in ihre Hosentasche. Anschließend ging sie in eine andere Abteilung, nahm das Geld des 71-Jährigen und verstaute die 20 Euro in ihrem eigenen Geldbeutel.

Einige Tage später wurde das Portemonnaie des Geschädigten in den Geschäftsräumen gefunden. Der 71-Jährige erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelte eine 45-jährige Frau als Täterin, sie erwartet ein Strafverfahren. (AZ)