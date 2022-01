56-Jähriger fährt bei Jedesheim auf anderes Auto auf

Eine Autofahrerin bei Jedesheim fährt an der Ampel auf ein vorausfahrendes Auto auf. Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt.

Als ein 56-Jähriger am vergangenen Mittwoch Nachmittag an einer Ampel auf der Staatsstraße 2031 bei Jedesheim mit seinem Auto anhielt, hat er eine 47-jährige Autofahrerin übersehen und ist auf das vorausfahrende Fahrzeug aufgefahren. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. (AZ)