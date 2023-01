77-Jährige stirbt an den Folgen eines Unfalls bei Betlinshausen

Eine Frau ist den schweren Verletzungen erlegen, die sie am 5. Januar erlitten hatte. Unklar ist nach wie vor, warum sie auf die Straße gelaufen war.

Eine 77 Jahre alte Frau, die am Abend des 5. Januar auf der Staatsstraße 2031 auf Höhe von Betlinshausen von zwei aufeinander folgenden Autos erfasst wurde, ist am Donnerstag ihren schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Illertisser Polizei am Freitag mit. Warum die Fußgängerin auf der Fahrbahn in nördlicher Richtung unterwegs war, bleibe unklar.

Ein Gutachter war nach dem Unfall bei Illertissen vor Ort

Wie berichtet, ereignete sich der Unfall am 5. Januar gegen 18.50 Uhr bei Dunkelheit und Regen auf der Staatsstraße 2031 zwischen Illertissen und Bellenberg auf Höhe des Industriegebietes. Die 77-Jährige befand sich nach Angaben der Polizei als Fußgängerin im Bereich einer Sperrfläche auf der Staatsstraße, als sie zunächst vom linken Außenspiegel des Autos eines 55-Jährigen erfasst wurde. Die Frau stürzte dadurch zu Boden und wurde vom nachfolgenden Pkw eines 56-Jährigen im Bereich der Beine überrollt. Beide Autos fuhren in nördliche Richtung.

Die Seniorin wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden gesperrt, auch ein Gutachter war vor Ort. Wenige Tage zuvor, am Abend des 30. Dezember, war ein 63 Jahre alter Fußgänger in Illertissen von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Er hatte die Memminger Straße nahe der Einmündung der Anton-Kanz-Straße bei Dunkelheit und Regen überquert. (AZ)