Abenteuer locken im Kreis Neu-Ulm auch direkt vor der eigenen Haustüre

Lokal Beim zweiten Aktionstag der ILE-Region Iller-Roth-Biber gab es per Shuttle-Bus und Radtour Kultur und Natur zu erleben. Unsere Redaktion ist mitgefahren.

Die besten Abenteuer sind jene, die unerkannt vor der Haustüre liegen: Wer weiß schon von Nähr- und Tränkgärten für Insekten, ist auf einem Barfußpfad gelaufen, hat sich im Klettern versucht oder schon gefragt, was es mit dem Turm beim Museum der Gartenkultur auf sich hat? Auf diese Fragen und mehr gab es gestern, am zweiten Aktionstag der ILE-Region Iller-Roth-Biber, von früh bis spät reichlich Antworten.