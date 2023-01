Illertissen

Alkoholisierte Autofahrerin hält bei Polizeikontrolle nicht an

Eine alkoholisierte Frau versucht sich einer Polizeikontrolle in Illertissen zu entziehen, indem sie die Anhaltezeichen der Polizei ignoriert und weiter fährt.

Am Neujahrsmorgen will die Polizei eine Autofahrerin in Illertissen kontrollieren. Die alkoholisierte Frau fährt jedoch einfach weiter.

Eine 49-jährige Frau hat versucht, sich am Neujahrsmorgen einer Polizeikontrolle zu entziehen. Die Polizei berichtet, dass gegen 7 Uhr eine Autofahrerin in Illertissen auf der Staatsstraße 2018 für eine polizeiliche Standkontrolle angehalten werden sollte. Diese Frau fuhr jedoch einfach weiter und ignorierte die Anhaltezeichen der Polizisten. Eine Polizeistreife holte die 49-Jährige schnell wieder ein und sie führten eine Kontrolle durch. Dabei nahmen die Beamten bei der Frau einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Nach einem Alkoholtest, der einen Wert von über zwei Promille ergab, wurde die Autofahrerin zu einer Blutentnahme mitgenommen. (AZ)

