Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Illertissen

Am Freitagnachmittag hat sich ein Arbeiter in einer Firma in der Siemensstraße verletzt. Beim Bau einer Dachkonstruktion wurden Wellbleche mit einem Teleskoplader in Dachhöhe verschoben. Hierbei gerieten die Bleche ins Rutschen. Vermutlich stürzte der Mitarbeiter dadurch fünf Meter in die Tiefe und blieb dort zunächst kurzzeitig bewusstlos liegen. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik nach Ulm gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei ist von mittelschweren Verletzungen auszugehen. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden. (AZ)

