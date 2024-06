Illertissen-Au

Chorgemeinschaft Vocalis nimmt die Zuhörer mit nach Hollywood

Beide Chöre beim gemeinsamen Schlusslied in der Josef-Weikmann-Halle in Au.

Plus Beim Konzert mit dem Chor der Illertisser Johannes-von-La Salle-Realschule gibt es in Au jede Menge Filmhits zu hören. Die Halle ist dafür perfekt gestaltet.

Von Wilhelm Schmid

Hätte man nicht gewusst, dass es sich um die voll besetzte Josef-Weikmann-Halle handelt – fast hätte man glauben können, ein Kino zu betreten, als die Auer Chorgemeinschaft Vocalis zu ihrem Konzert "Filmhits" geladen hatte. Im Mittelgang schritt man über den "Walk of Fame", mit den berühmten Hollywood-Sternen markiert, und auf der Bühne standen Filmprojektor, Regiestuhl, Filmklappen und allerlei weiteres Zubehör. Karin Bischof zeichnete für das bestens passende Design verantwortlich.

Dann zog der Gemischte Chor über die Seitengänge ein, die Gute-Laune-Hymne "Always look on the bright Side of Life" intonierend. Christoph Häußler übernahm anstelle eines üblichen Vorstands-Grußwortes die Solopartie. Margitta Häußler führte ebenso fachkundig wie sympathisch durch das Programm und leitete über zu "Singin' in the Rain" und "Moon River", nicht ohne jeweils eine Rückblende auf die Filme zu entwickeln, denen die Songs entnommen waren. Mit dem Audrey-Hepburn-Song "Moon River" war der erste Teil beendet, ehe die Moderatorin stilgerecht mit einer Filmklappe die weitere Vortragsfolge ankündigte.

