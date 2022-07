Illertissen

17:00 Uhr

Größtes Wohngebiet in Illertissen: Auf dem Baywa-Areal gehen die Arbeiten voran

Lokal Eine kleine Stadt in der Stadt soll das Wohnquartier werden, das aktuell unweit des Saumwegs in Illertissen entsteht. So sieht es derzeit auf der Baustelle aus.

Von Rebekka Jakob

Das Wichtigste ist schon da: Trinkwasseranschluss, Glasfaserleitungen und Kanalrohre gibt es bereits auf dem Baywa-Areal in Illertissen. Hier werden in den kommenden Jahren rund 300 neue Wohnungen für gut 1000 Menschen entstehen, "eine Stadt in der Stadt", wie Bürgermeister Jürgen Eisen sagt. Stadtplaner Florian Schilling gab jetzt den Landtagsabgeordneten Beate Merk und Josef Zellmeier einen Einblick in die Planungen.

