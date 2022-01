Ausbildungsbroschüre ersetzt auch dieses Jahr das Bewerberforum in Illertissen

Erneut verhindert Corona die Veranstaltung für angehende Auszubildende aus den Illertisser Schulen. Wie eine Broschüre Abhilfe schaffen soll.

Erneut kann das beliebte Bewerberforum, das sich in den letzten zehn Jahren zu einer Institution für die Schülerinnen und Schüler der Illertisser Abschlussjahrgänge entwickelt hat, coronabedingt nicht stattfinden.

Die Broschüre, die bereits im vergangenen Jahr als Ersatz für die Veranstaltung dienen sollte, sei gut angenommen worden, heißt es aus dem Rathaus. Deshalb kommt nun eine Neuauflage heraus. In Zusammenarbeit mit der ILE Iller-Roth-Biber haben die Organisatoren in diesem Jahr weitere ausbildende Unternehmen für das „Bewerberforum to go“ gewonnen.

Arbeitgeber aus der Region Illertissen stellen ihre Ausbildungsangebote vor

Auf 64 Seiten stellen potenzielle Arbeitgeber aus dem Einzugsgebiet der Illertisser Real- und Mittelschule ihr Unternehmen und das Ausbildungsangebot vor. Welche Voraussetzungen gibt es? Wie lange dauert die Ausbildung? Welche Rahmenbedingungen bietet dieses Unternehmen? Erste Fragen werden direkt beantwortet und für alle weiteren Fragen und Anliegen ist der direkte Kontakt zum Ansprechpartner oder der Ansprechpartnerin gelistet.

Die Schülerinnen und Schüler der höheren Jahrgänge von Real- und Mittelschule bekommen die Broschüre auch in diesem Jahr über die Schulen direkt zugestellt. Zudem ist das „Bewerberforum to go“ ab 7. Februar auch im Rathaus erhältlich und kann unter www.illertissen.de heruntergeladen werden. (AZ)