Auto brennt nach Auffahrunfall auf der A7 vollständig aus

Plus Auf der Autobahn bei Illertissen stoßen zwei Autos zusammen, eines davon fängt Feuer. Fast vier Stunden lang staut es sich danach auf der A7 Richtung Süden.

Ein Unfall hat auf der A7 bei Illertissen in Fahrtrichtung Süden am späten Montagabend nahezu vier Stunden lang Verkehrsbehinderungen und eine zeitweilige Totalsperrung ausgelöst.

Gegen 22.15 Uhr war eine 21-Jährige mit ihrem Peugeot auf der rechten Spur mit offenbar hoher Geschwindigkeit unterwegs, als sie einen Kilometer nach der Anschlussstelle Illertissen einen vor ihr fahrenden Hyundai zu spät erkannte und auf diesen mit großer Wucht auffuhr, berichtet die Polizei. Der Hyundai wurde gut hundert Meter weiter nach vorne geschleudert und blieb auf der Standspur stehen. Dessen 35-jähriger Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen.