Autofahrer mit gefälschtem Führerschein aus Polen unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in Illertissen zeigt ein Mann eine Fahrerlaubnis vor, die der Polizei verdächtig vorkommt.

Polizeibeamte haben am Samstag in Illertissen einen Mann kontrolliert, der offenbar mit einem gefälschten Führerschein unterwegs war. Der 39-jähriger deutsche Autofahrer wurde gegen 11 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Frankenstraße angehalten. Den Beamten der Polizei Illertissen zeigte er einen polnischen Führerschein. Diesen habe er im Urlaub in Polen erworben, behauptete er auf Nachfrage.

Da die Polizisten daran jedoch ihre Zweifel hatten, stellten sie Nachforschungen an. Diese ergaben, dass es sich bei dem Führerschein um eine Fälschung handelte. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Autoschlüssel sichergestellt. Der 39-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Urkundenfälschung und einer wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen. (AZ)