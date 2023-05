Autofahrer streift auf A7 anderes Fahrzeug und flüchtet

Auf der A7 bei Illertissen fährt ein schwarzer Kombi beim Überholen seitlich gegen ein anderes Auto. Kurz bremst er, dann flieht er von der Unfallstelle.

Ein bisher unbekannter Fahrer hat beim Überholen ein anderes Auto angefahren. Der geschädigte 33-Jährige fuhr am Dienstagmorgen gegen 5.50 Uhr auf der A7 in Richtung Würzburg. Er steuerte seinen grauen VW Passat auf dem rechten Fahrstreifen, als ihn ein schwarzer Kombi zwischen Altenstadt und Illertissen überholte. Der 33-Jährige vermutet laut Polizeibericht, dass es sich um einen BMW oder einem Audi handelte. Der schwarze Kombi kam beim Überholen zu weit nach rechts und streifte den Passat links vorne am Außenspiegel und Kotflügel.

Der schwarze Kombi bremste zunächst, fuhr danach aber weiter

Der Fahrer des schwarzen Kombis bemerkte offenbar seinen Aufprall, da er laut Polizei kurz abbremste. Danach hat er es sich wohl anders überlegt und trat kräftig aufs Gaspedal. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Ulm weiter und beging somit Fahrerflucht. Der Fahrer des Passats blieb unverletzt, konnte das Kennzeichen des schwarzen Kombis jedoch nicht erkennen. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Autobahnpolizei Memmingen leitete strafrechtliche Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Zeugen, die den Unfall beobachteten oder Hinweise zum Tatfahrzeug geben können, können sich unter der Telefonnummer 08331/100311 melden. (AZ)