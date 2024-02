Autos krachen auf der A7 zusammen

Ein Unfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der Autobahn bei Illertissen ereignet. Verletzt wurde niemand, aber der Sachschaden dürfte beträchtlich sein.

Ein österreichischer Kia schob einen ukrainischen A-Klasse-Mercedes auf einen italienischen Alfa Giulia: So lässt sich der Hergang eines Unfalls beschreiben, der sich am frühen Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr auf der A7 in Richtung Norden ereignet hat, etwa auf Höhe der Unterführung der Riedhofstraße zwischen Bellenberg und Emershofen. Verletzt wurde niemand; der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Eurobereich bewegen.

Die Feuerwehr Illertissen sicherte die Unfallstelle ab und brachte die drei Unfallfahrzeuge aus der Fahrbahnmitte auf den Standstreifen, wo sie von Abschleppern abgeholt werden konnten. Die Feuerwehr Altenstadt hatte eine Vorwarnung erstellt, da sich der Stau zurück bis zur Ausfahrt Illertissen aufbaute. Nach einer Dreiviertelstunde konnten die Feuerwehren wieder abrücken, während die Polizei weiter absicherte und den Verkehr wieder zweispurig vorbeilaufen ließ. (wis)