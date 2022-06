Baumpflanzaktion: In Illertissen wächst jetzt ein Klimawald

Auf der Jungviehweide in Illertissen werden 111 Bäume gepflanzt. Geld dafür kommt unter anderem aus einem Crowdfunding-Projekt. Was noch geplant ist.

Zahlreiche Menschen sind am Samstagvormittag auf die Jungviehweide in Illertissen gekommen, um die Stiftung Gartenkultur und die Volksbank Ulm-Biberach bei einem besonderen Projekt zu unterstützen: der Pflanzung eines sogenannten Klimawalds. Insgesamt 111 Bäume sollen auf dem Gelände wachsen und gedeihen. Die Volksbank Ulm-Biberach fördert das Vorhaben mit 60.000 Euro. Über eine Crowdfunding-Plattform können Interessierte mit einer Spende zum Gelingen des Projekts beitragen.

Über die Hintergründe informiert die Bank in einer Pressemitteilung. Anfang des Jahres wandte sich Dieter Gaißmayer, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Gartenkultur, an die Volksbank. Er wies darauf hin, dass unsere Wälder infolge des Klimawandels und den daraus veränderten Lebensbedingungen vor großen Herausforderungen stünden. Es gebe jedoch verschiedenste Baumarten, die mit starken Frösten, Hitzewellen und extremer Trockenheit gut zurechtkommen und so auch künftig eine Baumvielfalt in Gärten, Stadt und Wald sichern würden, sagte er. So entstand die Idee, einen Wald mit sogenannten Klimagehölzen in Illertissen zu pflanzen. Für die Finanzierung des Projekts bat die Stiftung die Volksbank um Unterstützung.

Bank und Stiftung Gartenkultur wollen sich im Klimaschutz engagieren

Für die Bank stand nach eigenen Angaben schnell fest, dass sie sich gemeinsam mit der Stiftung Gartenkultur langfristig engagieren möchte. "Wir stehen voll und ganz hinter dem Projekt und freuen uns, dieses über die nächsten Jahre mit insgesamt 60.000 Euro zu fördern", sagte Alexander André Schulze, Vorstandsmitglied der Volksbank, im Anschluss an die Begrüßungsworte durch Stiftungsvorstand Andreas Kiefer.

Andreas Kiefer (links), Vorstand der Stiftung Gartenkultur, und Alexander André Schulze, Vorstandsmitglied der Volksbank Ulm-Biberach, bei der Baumpflanzaktion zum Illertisser Klimawald. Foto: Volksbank Ulm-Biberach

Über die Crowdfunding-Plattform der Volksbank „Viele schaffen mehr“ können Bürgerinnen und Bürger noch bis 4. Juli das Projekt mit einer Spende für die Anschaffung und künftige Pflege der 111 Klimabäume unterstützen. „Es freut uns sehr, dass in den vergangenen Wochen von den hierfür benötigten 20.000 Euro bereits über 16.000 Euro zusammengekommen sind“, sagte Schulze. Er dankte allen Unterstützerinnen und Unterstützern, außerdem warb er für weitere Spenden.

Wie die Volksbank weiter mitteilt, wird in den kommenden zwei Jahren rund um den Klimawald ein Informationspfad inklusive eines Pavillons entstehen, der die Besucherinnen und Besucher dazu einlädt, mehr über die aus nachhaltiger Zucht stammenden Klimagehölze und die verschiedenen Baumarten im Illertisser Klimawald zu erfahren. Auch dafür kann die Stiftung Gartenkultur auf die Unterstützung der Genossenschaftsbank zählen.

Nach den Begrüßungsworten und einem musikalischen Auftakt startete die Pflanzaktion: Mit Eimern und Schaufeln ausgestattet machten sich die kleinen und großen Helferinnen und Helfer an die Arbeit und pflanzten unter anderem Geweihbaum, Zürgelbaum, Bitternuss, Trauben-Eiche sowie Japanische Zelkove – „grüne Hoffnungsträger“, wie sie die Stiftung Gartenkultur nennt. Bis zum Mittag wurden alle Setzlinge erfolgreich in die Erde gebracht. Ein Rahmenprogramm für Jung und Alt bereicherte die Baumpflanzaktion. Daran waren unter anderem Schülerinnen und Schüler der Grundschule Illertissen, Förster Bernd Karrer, das Trio „Anton, Tila und Rosi“ sowie die Erhard-Vöhlin-Mittelschule beteiligt.