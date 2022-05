Illertissen

vor 33 Min.

Bei 30 Grad im Schatten wird der Lions-Adventskalender vorbereitet

Plus Zum fünften Mal wird das Benefizprojekt des Lions Clubs Illertissen dieses Jahr stattfinden. Die Macher sind jetzt schon aktiv.

Von Rebekka Jakob

Das Thermometer kletterte am Freitag in Illertissen in Reichweite der 30-Grad Marke, auf dem Marktplatz war die Eistüte das beliebteste Accessoire. Roland Kober und Michael Kälberer sind dennoch schon ein kleines bisschen in Weihnachtsstimmung. Die beiden bereiten beim Lions Club Illertissen nämlich bereits den diesjährigen Adventskalender vor.

