Grenzpolizei stellt auf der A7 rund 28 Kilogramm Kokain sicher

Insgesamt 28 Kilogramm Kokain haben Beamte der Grenzpolizeistation (GPS) Pfronten bei Fahrzeugkontrollen nahe Illertissen und Berkheim auf der A7 sichergestellt.

Bei Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) stoppten nach Angaben des Landeskriminalamtes von Freitag, gegen 12 Uhr, die Polizisten den BMW eines 55-Jährigen, der gemeinsam mit seiner 27 Jahre alten Tochter unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten sie rund 16 Kilogramm Kokain fest. Das Duo kam in Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Bei der Kontrolle eines 38-Jährigen am Donnerstag, gegen 22 Uhr, nahe Berkheim (Landkreis Biberach) in Baden-Württemberg stellten die Beamten rund zwölf Kilogramm Kokain in dessen Volvo sicher. Der Autofahrer kam ebenfalls in Untersuchungshaft.

Die beiden Fälle ereigneten sich bereits Anfang beziehungsweise Mitte Mai, seien aber aus ermittlungstaktischen Gründen erst jetzt veröffentlicht worden, sagte ein LKA-Sprecher. (dpa)