Erneuter Unfall: Fußgängerin wird von Autos erfasst und schwer verletzt

Plus Eine Frau überquert bei Dunkelheit die Staatsstraße, wird von zwei Autos angefahren und schwer verletzt. Es ist der zweite Unfall dieser Art in wenigen Tagen.

Bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der Staatsstraße 2031 auf Höhe von Illertissen-Betlinshausen ist eine 77-Jährige schwer verletzt worden. Die Fußgängerin wurde von einem Auto erfasst. Es ist der zweite Vorfall dieser Art innerhalb von nur sechs Tagen.