Illertissen-Betlinshausen

vor 17 Min.

Theater in Betlinshausen: "Gute Besserung" trotz erheblicher Turbulenzen

Plus Eine überraschende Wendung jagt die nächste und ein Lacher folgt auf den anderen: Die Theatergruppe Betlinshausen begeistert mit ihrem aktuellen Stück.

Von Regina Langhans

Theateraufführungen im Vereinsheim in Betlinshausen haben Tradition. Mit dem Schwank "Gute Besserung" von Bernd Gombold war ein actionreiches Stück gefunden und die Premiere ein toller Erfolg. Das Publikum zeigte sich begeistert von dem rasanten Dreiakter.

Die Blasmusik Betlinshausen spielte zur Feier der Premiere auf der Empore in den Zwischenpausen. Plötzliche Unterbrechungen – der Vorhang schloss mitten in der Handlung – waren nur ein Teil der überraschenden Momente, welche das Geschehen in der Arztpraxis begleiteten, die das zentrale Bühnenbild bildete.

