Blechschäden durch mehrere Glatteisunfälle in Illertissen

Auf glatten Straßen sind am Dienstagmorgen in Illertissen einige Autos ins Rutschen geraten. Auch ein Streifenwagen der Polizei muss in die Werkstatt.

Auf glatten Straßen haben sich im westlichen Bereich des Illertisser Stadtgebiets am Dienstagmorgen zahlreiche Verkehrsunfälle ereignet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, in Summe entstand allerdings ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Gegen 6.50 Uhr, so teilt die Polizei mit, sei eine 60-Jährige mit ihrem Auto auf der Dorfstraße von Au in Richtung Illertissen gefahren. Am dortigen Kreisverkehr hätte sie verkehrsbedingt halten müssen. Wegen Eisglätte rutschte der Wagen jedoch in den Kreisverkehr und kollidierte mit einem anderen Fahrzeug, das Vorfahrt hatte. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Während die Polizei den Unfall aufnahm, geriet eine 19-Jährige ebenfalls wegen Straßenglätte mit ihrem Auto ins Rutschen. Der Wagen touchierte das Heck des abgestellten Streifenwagens. Bislang war kein Schaden sichtbar, das Dienstfahrzeug muss allerdings noch in einer Werkstatt begutachtet werden.

Eine Autofahrerin war bei Glätte wohl zu schnell in Illertissen unterwegs

Um 7.35 Uhr kam es zeitgleich zu zwei Unfällen an verschiedenen Örtlichkeiten. Eine 42-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf der Dietenheimer Straße stadtauswärts. Am Kreisverkehr zur Gottfried-Hart-Straße musste ein vorausfahrendes Auto verkehrsbedingt halten. Es kam zum Auffahrunfall, auch weil die 42-Jährige dem Polizeibericht zufolge bei Glätte zu schnell unterwegs war. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Der zweite Unfall ereignete sich auf der Zähringer Straße im Bereich der Einmündung zur Staatsstraße 2018. Dort verursachte ein 38-jähriger Autofahrer, der stadtauswärts unterwegs war, einen Auffahrunfall. Er erkannte nach Polizeiangaben zu spät, dass zwei vorausfahrende Autos bremsen mussten. Das Auto des 38-Jährigen kollidierte mit dem Wagen davor und schob diesen auf das andere Auto auf. Der Sachschaden wird auf 10.500 Euro geschätzt.

Zu einem weiteren Glätteunfall kam es gegen 7.50 Uhr am Kreisverkehr Dornweiler auf der Dietenheimer Straße. Dort rutschte laut Polizei ein 47-Jähriger mit seinem Auto gegen den Wagen vor sich, der verkehrsbedingt bremsen musste. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Gegen die Personen, die die Unfälle verursacht haben, wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)