Brutale Attacke am Weiher in Illertissen: 25-Jähriger muss in Klinik

Nach einem Streit in Illertissen schlägt eine Gruppe junger Männer einen 25-Jährigen und tritt auf ihn ein. Eine Fahndung der Polizei bleibt erfolglos.

Eine Gruppe junger Männer hat in der Nacht auf Sonntag nach einem Streit einen 25-Jährigen am Weiher in Illertissen attackiert. Sie schlugen ihn nach Angaben der Polizei mit Fäusten nieder und traten mehrfach auf das am Boden liegende Opfer ein. Der 25-Jährige musste verletzt ins Krankenhaus nach Weißenhorn gebracht werden. Die Illertisser Polizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Die Unbekannten griffen auch Bekannte des Geschädigten an

Gegen 2.30 Uhr am Sonntag, 25. Juni, geriet der 25-Jährige dem Polizeibericht zufolge in der Weiherstraße mit einem unbekannten jüngeren Mann in Streit. Dieser verließ die Örtlichkeit und kam später in Begleitung mehrerer Personen zurück. Die Polizei berichtet von circa fünf Personen. Gemeinsam gingen diese demnach ohne Vorwarnung auf den 25-Jährigen los. Anwesende Bekannte des Attackierten versuchten zu helfen und wurden ebenfalls durch die derzeit unbekannte Personengruppe geschlagen und getreten. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei im Bereich des Tatorts brachte keinen Erfolg. Zeuginnen oder Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)