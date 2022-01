Illertissen

Corona-"Spaziergänger" sind zweimal in Illertissen unterwegs

Mit zusätzlichen Einsatzkräften hat die Polizei am Sonntag in Illertissen das Treffen von Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen begleitet.

Plus Auch in Illertissen haben am Sonntag wieder Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Der Termin war offenbar kurzfristig vorverlegt worden.

Von Rebekka Jakob

Im Stadtgebiet von Illertissen kam es am Sonntag erneut zu einem Zusammentreffen von Gegnern der Corona-Infektionsschutzmaßnahmen. Diesmal fanden offenbar sogar zwei als "Spaziergänge" bezeichnete Veranstaltungen statt. Nach Informationen unserer Redaktion lag das offenbar auch an einer kurzfristigen Verschiebung.

