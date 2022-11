Der Musikverein Au nimmt seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit nach Asien

Plus Bekannte Filmmelodien und Kompositionen erklingen beim Jahreskonzert in der voll besetzten Josef-Weikmann-Halle. Die Musiker spielen für einen guten Zweck.

Asien, flächenmäßig größter Erdteil der Welt, erwies sich beim traditionellen Jahreskonzert des Musikvereins Au als perfekt gewähltes Thema mit vielen Facetten bekannter Filmmelodien und Kompositionen, perfekt arrangiert für anspruchsvolle Blasmusik. Unter der Leitung von Dirigent Marc Lentz wurde die musikalische Reise in der voll besetzten Josef-Weikmann-Halle für Besucher und Mitwirkende zum Spiegelbild der immensen dreimonatigen Vorbereitungsphase mit etlichen Probeneinheiten.