Illertissen

Stiftung hilft: Der Schulranzenkauf soll keine Geldfrage sein

Die Johann-und-Rita-Gahr-Stiftung will Kinder aus wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen beim Kauf hochwertiger Schulranzen unterstützen, worüber Tanja Schäfer, Johanna Roth und Pfarrer Andreas Specker (von Links) informieren.

Plus Die Johann-und-Rita-Gahr-Stiftung hilft. Ab 4. März gibt es im Pfarrbüro St. Martin in Illertissen beim Nachweis der Bedürftigkeit Gutscheine.

Von Regina Langhans

Welche Familie mit Schulanfängern denkt jetzt schon ans Schulranzenkaufen? Eben gerade zeitig vor Ostern, sagen Pfarrer Specker und sein Team von der Johann-und-Rita-Gahr-Stiftung. Damit in den Osterferien oder danach bedürftige Familien mit einem Gutschein der Stiftung unbeschwert zum Schulranzen-Shoppen gehen können. Auch dieses Jahr will sie den Kauf einer hochwertigen Schultasche für Erstklässler mit 200 Euro sowie für Fünftklässler mit 120 Euro unterstützen. Gegen Vorlage des Bedürftigen-Nachweises und der unterschriebenen Datenschutzerklärung werden die Gutscheine vom 4. bis 15. März zu den Öffnungszeiten im Pfarrbüro St. Martin in Illertissen ausgehändigt.

Gute Schulranzen, die den Rücken schonen, sind teuer und stellen für bedürftige Familien eine finanzielle Herausforderung dar, weiß Johanna Roth, Verwaltungsleiterin innerhalb der Pfarrei St. Martin in Illertissen. „Deswegen wird oft auf günstigere Produkte aus Discountermärkten zurückgegriffen, dabei wird der Schulranzen vier Jahre lang jeden Tag getragen“, sagt Roth. Also springt die Johann-und-Rita-Gahr-Stiftung ein: Damit auch bedürftige Kinder ihre Grundschulzeit oder den Wechsel in eine weiterführende Schule mit einem auf ihre Größe und Bedürfnisse angepassten Schulranzen aus dem Fachgeschäft antreten können.

