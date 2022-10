Illertissen

Mit Video: Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs treffen auch Felison's School in Kenia

In der Felison's School in Eldoret (Kenia) gibt es seit Kurzem eine eigene Bäckerei. Sylvia Rohrhirsch aus Bellenberg (hinten rechts) hat die Schule aufgebaut.

Plus Sylvia Rohrhirsch aus Bellenberg ist wieder zurück aus Eldoret in Kenia. Wie sie die Lage dort erlebt und was sich bei ihrem Herzensprojekt alles getan hat.

Zehn Monate war Felison's School in Eldoret, Kenia, während der Corona-Pandemie geschlossen. Jetzt läuft der Unterricht wieder, und auch Sylvia Rohrhirsch aus Bellenberg, die das afrikanische Schulprojekt zu ihrer Herzensangelegenheit gemacht hat, war wieder vor Ort. Die Corona-Krise hat die Schule, die der ehemalige Profi-Läufer Felix Limo gegründet hat, gut überstanden. Dafür macht aktuell ein anderes Problem Sorgen: Viele Kinder in Kenia sind in den vergangenen Monaten ungewollt schwanger geworden. Auch in der Schule gibt es Fälle.

