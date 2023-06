Illertissen

vor 50 Min.

Die Entdeckertour durch die Region um Illertissen geht weiter

Plus Der Familien- und Freizeittag findet dieses Jahr in Illertissen, Roggenburg und Kellmünz statt. Mit dem Shuttlebus geht es zu vielen kostenlosen Angeboten.

Von Rebekka Jakob Artikel anhören Shape

Das Freizeitangebot in der Region rund um Illertissen ist groß – man muss nur wissen, wo was geboten ist. Genau das will der Familien- und Freizeittag vermitteln, den die Ile-Kommunen Illertissen, Kellmünz, Roggenburg, Unterroth, Oberroth, Osterberg und Buch gemeinsam organisieren. Am Sonntag, 25. Juni, ist es wieder so weit.

Im vergangenen Jahr gab es den Familien- und Freizeittag der Ile-Region im Rahmen des Landkreis-Jubiläums zum ersten Mal – und bei den Besucherinnen und Besuchern kam das Angebot richtig gut an. Und nicht nur dort: Auch die Jury des Wettbewerbs Regionalbudget 2022 beim Amt für Ländliche Entwicklung war angetan von dem Projekt. Als Beispiel für "Best Practice", zu Deutsch etwa "beste Umsetzung", wurden die Aktionstage Freizeitvernetzung geehrt. "Für uns war das auch der Anlass, weiterzumachen", sagt Regionalmanager Andreas Probst. Statt zwei Aktionstagen wird es in diesem Jahr deshalb drei geben – im Herbst ist noch ein Tag der Ernährung und Kulinarik in der Ile-Region geplant. Und: Aus dem Familien- und Freizeittag soll ein regelmäßiges Ereignis werden, das auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden soll.

