Die ganze ILE-Region lädt zum Genießen ein

Plus Zum ersten Mal finden in den sieben ILE-Kommunen rund um Illertissen die Genusswochen statt. Wo sich der Besuch diesen Herbst ganz besonders lohnt.

Märkte, Veranstaltungen und zahlreiche Produkte: Die Mitgliedskommunen der Verbunds ILE Iller-Roth-Biber haben eine ganze Menge genussvolles zu bieten. Der regionale Genuss steht darum diesen Herbst im Mittelpunkt: Erstmals finden Genusswochen der sieben Mitgliedskommunen Illertissen, Roggenburg, Unterroth, Oberroth, Kellmünz, Buch und Osterberg statt.

Auf den Geschmack gekommen ist ILE-Regionalmanager Andreas Probst durch die Arbeit an einer Broschüre für die Region, in der heimische Anbieter aufgelistet wurden, und den Gastro-Guide für das Gebiet, das er betreut. "Ursprünglich hatten wir ähnlich wie bei den vorausgegangenen Entdeckertagen auch einen Genuss-Tag geplant", erzählt Probst. Doch die Vielzahl der bereits vorhandenen Termine im Herbst legten dann schnell nahe, dass aus dem einen Tag nun der ganze Herbst werden würde. Zwischen dem 9. September und dem 26. November tummeln sich bereits eine ganze Menge genussvolle Termine im Kalender des südlichen Landkreises, die jetzt für die Genusswochen zusammengefasst und ergänzt worden sind.